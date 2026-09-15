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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иман Шамперт раскритиковал Макгрэйди за мнение о приоритете MVP перед титулом: «Поэтому ты и не прошел дальше первого раунда»

Чемпион НБА Иман Шамперт раскритиковал члена Зала славы Трэйси Макгрэйди  за его заявление о том, что индивидуальная награда MVP регулярного чемпионата ценнее, чем командный титул НБА.

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