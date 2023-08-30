Военное обозрение

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Производитель французских истребителей Rafale расширяет их выпуск

Производитель французских истребителей Rafale расширяет их выпуск

Уже на протяжении десяти лет США блокируют экспорт боевых самолетов из РФ, угрожая заинтересованным в них странам вторичными санкциями.

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