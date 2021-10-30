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Проверку "раскола" находкинской трассы в районе Фокино в Приморье организовала прокуратура

Проверку "раскола" находкинской трассы в районе Фокино в Приморье организовала прокуратура

Прокуратура проводит проверку по факту проседания полотна дорожного покрытия в районе посёлка Руднево под Фокино, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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