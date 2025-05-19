Трамп требует расследования "незаконных" выплат в кампании Харрис на $1,5 млрд

Дональд Трамп объявил о намерении провести расследование предполагаемых "незаконных" выплат Камалы Харрис знаменитостям в ходе её дорогостоящей предвыборной кампании, обвиняя её в нарушении избирательного законодательства США.
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