Русское оружие

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Минобороны показало уничтожение украинского "Байрактара" российским ЗРК "Тор"

Минобороны показало уничтожение украинского "Байрактара" российским ЗРК "Тор"

Как сообщается, в процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор" под командованием Сергея Пачепки, все цели были взяты на сопровождение и уничтожены.

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