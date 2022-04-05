Минобороны показало уничтожение украинского "Байрактара" российским ЗРК "Тор"

Как сообщается, в процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор" под командованием Сергея Пачепки, все цели были взяты на сопровождение и уничтожены.