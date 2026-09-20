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Воронежские новости

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Установлена личность женщины, найденной мёртвой на остановке в Лисках

Установлена личность женщины, найденной мёртвой на остановке в Лисках

Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница. По словам горожан, незадолго до гибели женщина поссорилась с кем-то из близких.

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