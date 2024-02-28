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  • Игорь Петров
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Корпорации инвестируют в роботов. ИИ и андроиды соберут миллиарды

Корпорации инвестируют в роботов. ИИ и андроиды соберут миллиарды

Nvidia, Intel и Джефф Безос инвестируют миллионы в компанию по производству роботов-гуманоидов с искусственным интеллектомNvidia, Джефф Безос и консорциум ведущих технологических компаний и венчурных капиталистов инвестируют значительные средства в Figure AI, стартап, нацеленный на создание человекоподобных роботов.

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