🚰 В Крыму построят два водохранилища: какие районы они будут питать Два новых водохранилища планируют построить в районе села Солнечногорское под Алуштой и в Бахчисарайском районе на реке Марта.
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🚰 В Крыму построят два водохранилища: какие районы они будут питать Два новых водохранилища планируют построить в районе села Солнечногорское под Алуштой и в Бахчисарайском районе на реке Марта.