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Царьград

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Дональд Трамп обещает не допустить ядерное оружие в Иране

Дональд Трамп обещает не допустить ядерное оружие в Иране

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон не позволит Ирану обладать ядерным оружием. Заявление сделано после гибели двух американских военных в Иордании, атакованных с использованием иранских баллистических ракет и беспилотников.

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