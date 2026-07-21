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Крупный пожар произошел в барнаульском селе Власиха

Крупный пожар произошел в барнаульском селе Власиха

Крупный пожар произошел в барнаульском поселке Власиха вечером. Об этом сообщает Barnaul 22. Инцидент случился в жилом доме за магазином "Талисман" на улице Мамонтова, после чего огонь перекинулся на соседние здания.

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