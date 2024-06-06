В Башкирии полиция нашла повредившего Сад Памяти водителя «Лады»

В результате инцидента, произошедшего ночью, водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и повредил молодую именную ель, кустарники и памятные доски на площади Ленина, где расположен Сад памяти.
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