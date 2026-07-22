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Регион 29

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Губернатор Архангельской области проинспектировал результаты ремонта дороги в поселке Талаги

Из регионального бюджета на него выделили свыше 32 млн рублей Из регионального бюджета на него выделили свыше 32 млн рублейНа реконструкцию участка протяженностью около одного километра, обеспечивающего подъезд к областной клинической психиатрической больнице, из регионального бюджета выделили свыше 32 млн рублей.

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