Губернатор Архангельской области проинспектировал результаты ремонта дороги в поселке Талаги

Из регионального бюджета на него выделили свыше 32 млн рублей Из регионального бюджета на него выделили свыше 32 млн рублейНа реконструкцию участка протяженностью около одного километра, обеспечивающего подъезд к областной клинической психиатрической больнице, из регионального бюджета выделили свыше 32 млн рублей.