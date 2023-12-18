Скончался французский актер из фильмов "Такси" Бернар Детуш

Артист снимался в эпизодических ролях во всех легендарных фильмах франшизы.Французский актёр Бернар Детуш, известный по ролям в фильмах Люка Бессона "Такси", умер на 64-м году жизни, спустя несколько недель после своего 63-го дня рождения.