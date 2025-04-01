В России предложили ввести уголовное наказание за выдачу незаконного гражданства

В России хотят ввести уголовное наказание за выдачу незаконного гражданства. Как выяснили «Известия», такой законопроект 2 апреля будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
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