Гиперзвуковая ракета: остановит любого агрессора или уничтожит весь мир

Появление у России гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Циркон» стало шоком для Запада. Огромные скорости этих ракет позволяют России сдержать даже сильно превосходящего ее агрессора: он может уничтожить нас, но при этом пару городов он потеряет точно.