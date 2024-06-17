Военные Турции и Сирии провели переговоры на российской авиабазе

Global Look Press/Vadim Savitsky Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим" в Сирийской арабской республике (САР), очередной раунд переговоров будет проходить в Багдаде, сообщила турецкая газета Aydınılık со ссылкой на источники.
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