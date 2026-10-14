Воспитанница московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток» Элис Старцева в составе сборной России стала серебряным призером чемпионата мира в турнире смешанных команд в Баку.
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