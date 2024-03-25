Пятиклассники из Салехарда станут участниками легендарного парада в Москве

Пятиклассники Обдорской гимназии из столицы ЯНАО отправятся на знаменитый Парад Победы в Москву. Такую возможность ребята получили за победу в региональном конкурсе «Самый дружный Интеркласс: стирая границы».
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