Дом культуры работников связи в Петербурге перешел в собственность властей

Распоряжение кабинета министров о передаче объекта из федсобственности было подписано в среду, 27 декабря, но на портаре правовой информации оно появилось только вчера, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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