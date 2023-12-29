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The Moscow Post

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Дом культуры работников связи в Петербурге перешел в собственность властей

Дом культуры работников связи в Петербурге перешел в собственность властей

Распоряжение кабинета министров о передаче объекта из федсобственности было подписано в среду, 27 декабря, но на портаре правовой информации оно появилось только вчера, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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