Температура в России растёт в 2–4 раза быстрее среднемировых показателей — учёные Университета Британской Колумбии

Ускоренное потепление в северных регионах России и Канады Профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс сообщила РИА «Новости», что температура в России и Канаде повышается в два-четыре раза быстрее среднемировых значений.
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