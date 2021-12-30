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В Турции сократилось производство зерновых по итогам 2021 года

В Турции сократилось производство зерновых по итогам 2021 года

Производство зерновых в Турции снизилась на 14,3% в годовом исчислении в 2021 году до примерно 31,9 млн тонн, при этом производство пшеницы упало на 13,9% до 17,7 млн тонн, согласно официальной статистике, 30 декабря сообщило агентство Reuters.

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