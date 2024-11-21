Женщине на Турбазе собака откусила пальцы

Фото: proza.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что на турбазе «Акватория» в Тюмени произошел инцидент, в результате которого местная жительница потеряла два пальца после встречи с домашним питомцем.
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