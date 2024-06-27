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Экс-судья Недич про Данкерта на ВАР: «Он не хотел принимать правильные решения только в матче Сербии, действовал тенденциозно. Я обязан сказать это ради себя, народа и сборной»

Экс-судья Недич про Данкерта на ВАР: «Он не хотел принимать правильные решения только в матче Сербии, действовал тенденциозно. Я обязан сказать это ради себя, народа и сборной»

Немецкий судья отвечал за ВАР в матче между сборными Сербии и Дании в 3-м туре группового этапа Евро-2024 (0:0).

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