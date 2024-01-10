Жена Басты сообщила о госпитализации вместе с дочерью в Эмиратах

Новогодние каникулы семья провела в Дубае.Рэпер из Ростова Василий Вакуленко, известный как Баста, вместе с семьёй провёл новогодние праздники в ОАЭ, однако каникулы оказались омрачены заболеванием младшей дочери артиста.