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Жена Басты сообщила о госпитализации вместе с дочерью в Эмиратах

Жена Басты сообщила о госпитализации вместе с дочерью в Эмиратах

Новогодние каникулы семья провела в Дубае.Рэпер из Ростова Василий Вакуленко, известный как Баста, вместе с семьёй провёл новогодние праздники в ОАЭ, однако каникулы оказались омрачены заболеванием младшей дочери артиста.

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