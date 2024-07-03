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Матвийчук: истребители F-16 из Нидерландов не изменят баланса сил

Матвийчук: истребители F-16 из Нидерландов не изменят баланса сил

Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что поставка 24 истребителей F-16 ВСУ из Нидерландов не окажет существенного влияния на обстановку в зоне СВО, об этом информирует ИА «Регнум».

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