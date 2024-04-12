Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • vasyn
    А у нас, что своих поваров нет?Шашлык на кипятке...
  • ВераВерная
    В рулет? На картинке никакого рулета, плоский пирог.Нереально вкусный...
  • Светлана Зуева
    🤣🤣а если в чай добавить никотин,то и курить ....не надо!Печень получается...

Домашний твердый сыр за 5 минут из 3 ингредиентов: дешевле, вкуснее и нежнее магазинного

Домашний твердый сыр за 5 минут из 3 ингредиентов: дешевле, вкуснее и нежнее магазинного

Зачем покупать сыр, если проще и быстрее сделать его самому? Твердый, но с аппетитной кремовой текстурой, аппетитный сыр готовится из самых базовых продуктов, притом на всю подготовку уйдет едва ли пять минут.

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