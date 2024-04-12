Домашний твердый сыр за 5 минут из 3 ингредиентов: дешевле, вкуснее и нежнее магазинного

Зачем покупать сыр, если проще и быстрее сделать его самому? Твердый, но с аппетитной кремовой текстурой, аппетитный сыр готовится из самых базовых продуктов, притом на всю подготовку уйдет едва ли пять минут.
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