Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Рэпер из «Касты» Влади обжаловал статус иноагента в суде

Рэпер из «Касты» Влади обжаловал статус иноагента в суде

Участник группы «Каста» рэпер Влади* (признан в РФ иностранным агентом) (имя по паспорту Владислав Лешкевич) обжаловал статус иностранного агента.

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Комментарии
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федор
Ушлепки конченные! Требовать скоты вы можете только друг у друга и лиги сексуальных меньшинств!!!!
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16 час.
Владимир Алтайцев
Для  меня  синонимы  - рэпер и педераст. они губители  культуры. Рэп, как средство пропаганды  и  отупления  людей, придуман  в логове  подонков  и  извращенцев  - в США..
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14 час.
Добрый Кот
В эмиграции он не чувство России теряет, а деньги и тут же переобулся,пидор.Никакого отмены статуса. Пусть будет иноагентом до конца своей нищей жизни.
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14 час.
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