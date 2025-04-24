Рэпер из «Касты» Влади обжаловал статус иноагента в суде

федор Ушлепки конченные! Требовать скоты вы можете только друг у друга и лиги сексуальных меньшинств!!!!

Владимир Алтайцев Для меня синонимы - рэпер и педераст. они губители культуры. Рэп, как средство пропаганды и отупления людей, придуман в логове подонков и извращенцев - в США..