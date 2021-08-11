Долг россиян перед банками составил почти 24 трлн рублей

Задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 июля достигла 23,9 трлн рублей. Это следует из статистики Банка России о долге нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам.
Задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 июля достигла 23,9 трлн рублей. Это следует из статистики Банка России о долге нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам.
Свежие комментарии