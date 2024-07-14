В Тейкове суд оштрафовал болельщика, распивавшего алкоголь на футбольном матче

Житель Тейкова привлечён к административной ответственности за распитие спиртных напитков на стадионе во время футбольного матчаВ Ивановской области житель Тейкова, судя по всему, решил совместить приятное с полезным - пронес с собой на местный стадион "Юность" алкоголь и распивал его во время футбольного матча между командами «Авангард - 2» и «КБ - Иваново» сезона 2024.