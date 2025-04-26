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ФедералПресс

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Госпитализирован актер Новиков, который сыграл 15 свадеб со второй женой

Госпитализирован актер Новиков, который сыграл 15 свадеб со второй женой

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Народный артист России Владимир Новиков, прославившийся ролью в фильме «Государственная граница», был экстренно госпитализирован в Москве с жалобами на боли в сердце и ухудшение общего состояния здоровья.

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