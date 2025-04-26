Госпитализирован актер Новиков, который сыграл 15 свадеб со второй женой

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Народный артист России Владимир Новиков, прославившийся ролью в фильме «Государственная граница», был экстренно госпитализирован в Москве с жалобами на боли в сердце и ухудшение общего состояния здоровья.
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