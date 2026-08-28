Hyundai готовит более 100 новинок в ближайшие четыре года. Справится?

Южнокорейский автогигант Hyundai официально объявил о масштабной экспансии.В ближайшие четыре года компания намерена вывести на рынок свыше ста новых или глубоко обновленных моделей, при этом особый упор будет сделан на электрификацию и премиальный суббренд Genesis.
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