Hyundai готовит более 100 новинок в ближайшие четыре года. Справится?

Южнокорейский автогигант Hyundai официально объявил о масштабной экспансии.В ближайшие четыре года компания намерена вывести на рынок свыше ста новых или глубоко обновленных моделей, при этом особый упор будет сделан на электрификацию и премиальный суббренд Genesis.