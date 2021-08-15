О полном запрете прививок от ковида: прецедент создан

Итак, «вакцинаторы» доигрались. Пошла обратная волна. Причём уже не только в привычном формате массовых протестов антипрививочников, но и на вполне себе властном уровне.
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