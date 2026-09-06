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Рязанские новости

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В Рязани оштрафовали 1435 человек за незаконную торговлю

В Рязани оштрафовали 1435 человек за незаконную торговлю

Штрафы за торговлю и услуги вне установленных мест составили в Рязани 3,9 млн рублей с начала года.С начала этого года в Рязани за незаконную торговлю и оказание услуг вне установленных мест были оштрафованы 1 435 человек.

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