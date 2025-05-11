В мае ожидается значительное снижение цен на клубнику

В мае россияне смогут приобретать клубнику по ценам в два-три раза ниже апрельских. Как сообщил агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, такое существенное снижение стоимости связано с началом сезона отечественной ягоды.
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