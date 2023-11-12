Офицер ВМФ России: "Петр Великий" в 2009 году первым поймал сомалийских пиратов

Экипаж крейсера "Петр Великий" стал первым в истории флота РФ, который поймал сомалийских пиратов. Участник тех событий, бывший в то время офицером ВМФ России, рассказал РИА Новости, что пиратов поймали, допросили и передали береговой охране Йемена.