Беспорядки в Саутпорте после убийства троих детей на уроке танцев

В Великобритании после трагического инцидента, когда 17-летний подросток, предположительно иммигрант, убил троих детей на уроке танцев, сторонники ультраправой организации "Лига защиты Англии" провели акцию протеста, которая переросла в погромы.
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