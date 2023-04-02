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NYT: Саудовская Аравия и Китай давно ведут сотрудничество в ядерной сфере

NYT: Саудовская Аравия и Китай давно ведут сотрудничество в ядерной сфере

Большое число ограничений которое навязывают США Саудовской Аравии для сотрудничества в ядерной сфере привело к поиску королевством других союзников, пишут аналитики Эдвард Вонг, Вивиан Нереим и Кейт Келли 1 апреля в статье для Тhe New York Times.

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