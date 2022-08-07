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Гальтье о дубле и ассисте Месси в игре с «Клермоном»: «Когда Лео улыбается, вся команда улыбается»

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье доволен игрой Лионеля Месси. Во вчерашнем матче 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0) аргентинец сделал дубль и отдал голевой пас на Неймара.

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