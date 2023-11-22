- Сама счастливая, с мужем, а мне хочешь жизнь испортить? - ответила та, которая разрушила семью моих друзей

Рвать отношения и с этой подлюгой и с кобелищем. Совсем, ибо это может прийти в вашу семью. Завтра подобная , чья-то подлюга будет подкатывать яйца к вашему мужу, а эта подлюга и её кобель промолчат, в лучшем случае, а что вероятнее помогут подлюге. Я например прервала всякие контакты с подобными особями. Ибо мне проститутки в подругах не нужны.

Элеонора Коган

Да, верно,Даша разрушила семью Вероники и Максима. Только прочное и настоящее ли её счастье, построенное на чужой беде? Она порвала с вами? И на здоровье. Лучше больше и не пускать её в свою жизнь, а то и к вашему мужу подберётся.Надо было вам всё вашему Артёму рассказать.