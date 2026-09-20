Спустя 15 лет биткоин-кошелек перевел 100 BTC, купленных всего за $324

Неактивный с 2011 года биткоин-адрес неожиданно возобновил движение и перевел 100 BTC. На момент первоначального приобретения эти монеты стоили владельцу всего около $324, однако спустя примерно 15 лет их рыночная стоимость превысила $8 млн.
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