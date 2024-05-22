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Исследователи обнаружили скрытый этап эволюции перьев динозавров

Исследователи обнаружили скрытый этап эволюции перьев динозавров

Палеонтологи из Университетского колледжа Корка (UCC) в Ирландии обнаружили, что некоторые пернатые динозавры имели чешуйчатую кожу, как у современных рептилий, тем самым проливая новый свет на эволюционный переход от чешуи к перьям, сообщает «phys.

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