Исследователи обнаружили скрытый этап эволюции перьев динозавров

Палеонтологи из Университетского колледжа Корка (UCC) в Ирландии обнаружили, что некоторые пернатые динозавры имели чешуйчатую кожу, как у современных рептилий, тем самым проливая новый свет на эволюционный переход от чешуи к перьям, сообщает «phys.