«Динамика налицо». Польский политик впервые публично передал помощь для российской армии

Лидер польской партии Front, экс-депутат Сейма и бывший вице-министр государственных активов Кшиштоф Толвиньский закупил на личные средства лекарства и медикаменты и передал это всё в качестве помощи для российских бойцов.
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