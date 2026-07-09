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«Динамика налицо». Польский политик впервые публично передал помощь для российской армии

«Динамика налицо». Польский политик впервые публично передал помощь для российской армии

Лидер польской партии Front, экс-депутат Сейма и бывший вице-министр государственных активов Кшиштоф Толвиньский закупил на личные средства лекарства и медикаменты и передал это всё в качестве помощи для российских бойцов.

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