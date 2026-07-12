В Одессе поражен логистический центр компании «Одтранс». Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении военного ведомства говорится, что ночью ВС РФ ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.
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