Премьер Дании Фредериксен хочет обсудить с Трампом его слова о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что она связалась с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему обсудить взаимоотношения стран.
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