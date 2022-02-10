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Минулин тренируется в паре с Шарипзяновым перед матчем с Данией

Сборная России провела тренировку в преддверии матча с Данией на Олимпиаде-2022 в Пекине. Игроки занимаются в следующих сочетаниях: Белые: Никишин – Нестеров, Гусев – Шипачев – Григоренко Красные: Яковлев – Елесин, Галиев – Семенов – Грицюк Синие: Войнов – Телегин, Слепышев – Карнаухов – Воронков Зеленые: Шарипзянов – Минулин, Ткачев – Андронов – Чибисов.

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