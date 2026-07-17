Более 800 раз воспользовались сервисом по бронированию мест в парках Подмосковья

Жители Подмосковья активно используют онлайн-сервис для бронирования пространств в парках. Согласно сообщению пресс-службы Мингосуправления Московской области, сервисом на портале «Парки Подмосковья» уже воспользовались более восьмисот раз.
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