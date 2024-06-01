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Карпин останется главным тренером в "Ростове"

Карпин останется главным тренером в "Ростове"

После того, как появилась информация о том, что Валерий Карпин может покинуть "Ростов" ради поста главного тренера турецкого клуба "Бешикташ", спортивный директор ростовской команды Алексей Рыскин официально подтвердил, что специалист останется на своем посту.

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