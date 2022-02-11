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Международный союз конькобежцев подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения с Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) подаст апелляцию на решение о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

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