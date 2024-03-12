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Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

Темные секреты тропического острова, который до сих пор населяют пираты

История Питкэрна имеет мрачные истоки. Впервые обнаруженный европейцами клочок земли был совершенно необитаем: Роберт Питкэрн на корабле HMS Swallow обошел его в 1767 году и проставил в лоции ошибочные координаты, переместив островок на 330 километров от его истинного расположения.

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