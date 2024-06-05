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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Как избавиться от игровой зависимости?

Как избавиться от игровой зависимости?

Игромания - это патологическая склонность к азартным играм, с частыми эпизодами участия в них, которая является основной доминантой в жизни такого человека и влечет за собой обесценивание прежних ценностей для человека (семейных, профессиональных, социальных, материальных).

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